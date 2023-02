Tems: la chanteuse nigériane remporte son 1er Grammy Awards, Burna Boy en chute libre

La chanteuse nigériane Tems a remporté son premier Grammy Awards ce dimanche 5 février 2023 pendant que son compatriote Burna Boy qui est en chute libre après avoir perdu deux nominations.

La 65e cérémonie des Grammy Awards, équivalente aux Oscars pour la musique, s’est tenue à la Crypto de Los Angeles ce dimanche 5 février 2023. Cette cérémonie a récompensé les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l’année, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Pour l’année 2023, la chanteuse nigériane Temilade Openiyi, plus connue sous le nom de Tems, a remporté son premier Grammy Award. Sa participation au single Wait For U de Futures avec Drake lui a valu le prix de la meilleure performance rap mélodique aux Grammy Awards 2023.

De son côté, le chanteur primé, Damini Ogbulu, mieux connu sous le nom de Burna Boy, a perdu deux nominations notamment les catégories « Meilleur album musical mondial » et « Meilleure performance musicale mondiale ».

A la surprise générale, Harry Styles a remporté le prix du meilleur album de l’année face aux deux grandes favorites, Beyoncé, à qui la récompense échappe une fois de plus, et Adele.

Toutefois, c’est sans surprise que Beyoncé s’est imposée comme la grande gagnante de la soirée, devenant ainsi l’artiste la plus récompensée de l’histoire de la cérémonie. Mais elle n’a pas réussi à s’imposer dans les catégories principales.

Les principales récompenses de la cérémonie

Album de l’année : Harry’s House, Harry Styles

Enregistrement de l’année : About Damn Time, Lizzo

Chanson de l’année : Just Like That, Bonnie Raitt

Révélation de l’année : Samara Joy

Meilleure prestation pop solo : Easy On Me, Adele

Meilleur clip vidéo : All Too Well: The Short Film, Taylor Swift

Meilleur album de rap : Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Meilleur album de rock : Patient Number 9, Ozzy Osbourne

Meilleur album de pop vocale : Harry’s House, Harry Styles

Meilleure bande-son de jeu vidéo : Assassin’s Creed Valhalla: l’Aube du Ragnarök, Stephanie Economou, compositrice