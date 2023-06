« Témoigner contre son propre père », Fally Ipupa révèle les dessous de son conflit avec sa fille Keyna

Alors qu’il fait l’objet d’une vive polémique ces derniers jours après avoir dissimulé le tatouage du prénom de sa fille aînée, Keyna, sur son bras, Fally Ipupa a finalement décidé de briser le silence. Dans une récente interview, la star congolaise s’est confiée sans filtres sur les motifs de sa colère contre sa fille ainée.

En pleine brouille avec sa fille, Fally Ipupa a récemment pris la décision de dissimuler le tatouage portant le prénom de sa fille aînée, Keyna, sur son bras gauche. Des clichés de cette modification ont récemment été divulgués sur Internet et ont rapidement captivé l’attention de ses fervents admirateurs, suscitant des réactions passionnées.

Lors d’une récente interview, Fally Ipupa a justifié cette action en citant le comportement de sa fille dans le conflit qui l’oppose à son ex-femme. Fally Ipupa a accusé sa propre fille de conspirer contre lui afin de porter préjudice à sa carrière. « Est-ce que tu peux témoigner contre ton propre père au tribunal ? Est-ce que tu peux conspirer contre ton propre père ? », a-t-il lancé avant d’ajouter.

« Imaginez qu’une mère déclare qu’elle considère que ses enfants sont des orphelins alors que leur père est encore vivant ! Savez-vous ce que cela signifie ? ça signifie que moi, leur père, je suis déjà mort. Et lorsque vous avez une fille de plus de vingt ans, nous supposons que celle-ci a atteint un certain niveau de maturité pour recadrer sa mère pour ses propos, mais c’est le contraire. Alors, comme je suis considéré mort, d’une personne décédée, ne se promène pas avec des tatouages, ses tatous ont été enterrés avec ce père-là qu’elles avaient déjà enterré », a indiqué Fally Ipupa visiblement avec un cœur meurtri.

Très vite, ces propos de Dicap la merveille ont provoqué une division parmi ses fans. Certains soutiennent sa colère face au comportement de sa fille, tandis que d’autres estiment qu’il aurait dû régler ces différends en privé, sans accuser publiquement sa propre fille.

Une mésentente de longue date

Le torchon brule entre Fally Ipupa et sa fille keyna depuis plusieurs années déjà. a en croire les révélations de la jeune femme sur les réseaux sociaux. « Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout », a-t-elle affirmé face à une question d’un internaute.

Cependant, cette discorde va bien au-delà d’un simple différend familial, car Keyna a même pris la décision de retirer le nom « Ipupa » de son compte Instagram en février dernier. La jeune femme dénonce l’irresponsabilité de son père et l’accuse d’avoir permis à l’une de ses compagnes de briser le lien sacré avec ses enfants.

