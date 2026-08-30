« Tellement heureux » : Jacques de Koh-Lanta annonce une grande étape de sa vie avec Olivier

Jacques Roque, aventurier de Koh-Lanta All Stars sur TF1 connu sous le surnom de « Miss Jacqueline », a annoncé sur Instagram une nouvelle étape de sa vie privée. Il y présente officiellement son compagnon, Olivier, et dévoile un projet commun d’ouverture de chambres d’hôtes dans le sud de la France.

Le couple s’est installé en Provence, à quelques minutes de Saint-Rémy-de-Provence, dans une propriété baptisée le Domaine de Fontbelle, entourée d’une oliveraie. Sur les photos publiées, l’intérieur apparaît lumineux, avec une piscine bordée de cyprès.

« Nous sommes tellement heureux et impatients de pouvoir bientôt vous accueillir chez nous, vous faire découvrir cet endroit magnifique et partager avec vous un petit bout de notre vie », a écrit Jacques Roque sous sa publication, largement commentée et félicitée par ses abonnés.

L’aventurier s’est fait connaître lors d’une précédente saison de Koh-Lanta avant de rejoindre l’édition All Stars, actuellement diffusée sur TF1. Il partage régulièrement des vidéos de danse sur TikTok sous le pseudonyme « Miss Jacqueline ».

Une reconversion loin des plateaux de tournage

Après les épreuves physiques du jeu de survie, Jacques Roque dit vouloir désormais privilégier le calme de la vie provençale. Le Domaine de Fontbelle doit accueillir ses premiers visiteurs prochainement, sans date officielle communiquée à ce stade.