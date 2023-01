Teint terne: ces 02 fruits pour avoir une bonne mine en cette période de fraîcheur

Tout le monde rêve d’un teint frais et lumineux. Cependant, quand la grisaille s’en mêle, c’est une autre paire de manches… Pour avoir alors une bonne mine en période de fraîcheur, nous vous proposons d’adopter ces deux fruits.

Avoir une peau lumineuse et éclatante ne sera jamais démodé, bien au contraire. Cependant, il n’est pas toujours facile de conserver un visage radieux, surtout en période de fraîcheur. Pour alors y arriver, nous vous invitons à jeter votre dévolu sur ces deux fruits.

1. La mandarine (ou clémentine), ce fruit qui donne bonne mine !

La mandarine est encore relativement peu mentionnée en tant qu’ingrédient incontournable des soins pour la peau. Pourtant, la mandarine (ou la clémentine) est reconnue pour revitaliser la peau de manière très sensible.

Généreuse en vitamine C et E, la mandarine assouplit et nourrit la peau, tout en favorisant son éclat naturel. D’où l’importance de consommer régulièrement des mandarines (ou des clémentines) pour améliorer l’élasticité de la peau en cette saison de grande fraîcheur…

Ainsi, boire un grand verre de jus de mandarine chaque matin permet de s’assurer une bonne dose de vitamines et d’antioxydants qui protègent notre peau contre les radicaux libres. Une prise quotidienne aide aussi à nettoyer l’organisme de ses toxines, ce qui a aussi pour effet d’améliorer rapidement le teint.

2. L’olive pour une peau vive

On connaît l’huile d’olive pour son goût très aromatique dans les petits plats. Cependant, elle a bien d’autres propriétés… et notamment pour notre peau.

L’huile d’olive adoucit, régénère et protège la peau des agressions extérieures. Pleine de vitamines (dont la vitamine E) et de minéraux, elle aide à lutter contre le dessèchement avec beaucoup d’efficacité, tout en soignant les peaux fragilisées. Pour alors bénéficier de ses bienfaits, vous pouvez vous en servir comme d’un démaquillant ou un pré-nettoyant :

Mettez une noisette d’huile d’olive vierge dans vos paumes et appliquez sur votre visage, sans le nettoyer au préalable.

Faites des mouvements circulaires pour que l’huile atteigne toutes les parties du visage, en insistant sur les ailes du nez.

Massez quelques minutes. L’huile d’olive va nettoyer votre visage, supprimant les impuretés et le maquillage.

Humidifiez ensuite un gant de toilette avec de l’eau chaude, essorez-le et mettez-le sur votre visage. Cela permettra de déloger le maximum d’impuretés de la peau. Gardez le gant de toilette sur le visage pendant environ dix minutes (c’est un peu long, mais ça en vaut la peine).

Enfin, enlevez le gant, appliquez de l’eau froide sur votre visage et nettoyez-le pour enlever l’huile intégralement, en prenant soin de ne pas frotter trop fort. Utilisez régulièrement l’huile d’olive pour une peau souple et fraîche.