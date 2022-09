Tchin-Tchin: le promoteur Jonathan Morrison reçu à la présidence

Après l’épilogue de son tournoi de petits poteaux, le jeune entrepreneur Jonathan Morrison a été reçu en audience ce mardi 27 septembre 2022, à la présidence ivoirienne. L’information a été livrée par lui-même à travers une publication sur sa page Facebook.

Le tournoi de Maracana, dénommé Cam Tchin Tchin du jeune businessman Jonathan Morrison, qui a séduit toute la Côte d’Ivoire a pris fin ce dimanche 25 septembre 2022 au Palais des sports de Treichville. Et depuis lors, il ne cesse de recevoir des messages d’encouragement et de félicitations de part et d’autres. Dans la foulée, le protocole du Président de la République ivoirienne, l’a reçu ce mardi 27 septembre 2022. L’ex de la bimbo Maria Mobil l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui, j’ai été reçu par M. ERIC TABA, Protocole du Président de la République, qui m’a félicité pour l’organisation du CAM Tchin-Tchin 2022. Cette rencontre a été très enrichissante. C’est un privilège pour moi d’être reçu à la Présidence. Je suis heureux de toute marque de reconnaissance des autorités du pays. C’est la Côte d’Ivoire qui gagne », a écrit Jonathan Morrison.

Il faut rappeler qu’à la fin du tournoi, le jeune homme qui était objet de railleries et de moqueries sur la toile, depuis l’annonce de cette compétition a cloué le bec à ses détracteurs. Il a alors manifesté sa gratitude à tous ceux qui ont cru en lui et l’ont soutenu depuis le début.

« Ce jour, je voudrais du plus profond de mon cœur vous dire merci. Merci pour cet élan de solidarité autour de ma personne. Mes mots vont à l’endroit de tous les jeunes ivoiriens et africains qui ont offert de leur temps, leur voix, leurs prières et aussi leur force pour la réussite de cette première édition du CAM Tchin-Tchin. Merci à tous mes collaborateurs, à toutes les autorités, célébrités et ces institutions qui ont apporté et démontré leur soutien à la jeunesse à travers cet événement. C‘est la Côte d’Ivoire qui gagne », a posté Jonathan Morrison au lendemain du tournoi.