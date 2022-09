Tchin Tchin: Jonathan Morrison annonce la date de remise de prix aux lauréats

Jonathan Morrison, le promoteur de Cam Tchin Tchin a démarré les activités entrant dans le cadre des préparatifs de la cérémonie de remise des prix après la finale du tournoi.

Jonathan Morrison, le jeune businessman ivoirien et promoteur du tournoi de petits poteaux dénommé « Cam Tchin Tchin » était récemment l’invité de l’émission la Grande Team, diffusée sur La 3. Au cours des échanges, il a encore rassuré les téléspectateurs et internautes que les récompenses promises aux vainqueurs restent inchangées. « Les prix des gagnants restent intacts. 40 millions pour le vainqueur, 20 millions pour le second, 5 millions au meilleur buteur, 5 millions au meilleur joueur », a-t-il laissé entendre.

La première édition du tournoi de Maracaña Tchin-Tchinn a pris fin le dimanche 25 septembre dernier avec le sacre de l’équipe d’Adjamé qui a dominé celle de Bassam (1-0). Cependant, même si le jeune homme est devenu un héros national après le succès de son tournoi, les regards sont aussi tournés vers les fameuses récompenses.

Conscient donc de ce grand défi, Jonathan Morrison s’active aussi déjà pour l’organisation de la cérémonie de remise des prix. Il a même rencontré dans la soirée du jeudi 29 septembre 2022, le président de l’équipe d’Adjamé, pour les préparatifs de la cérémonie qui aura lieu le samedi 15 octobre 2022.

« Je viens de recevoir le Président de l’équipe d’Adjamé (Vainqueur du Tchin-Tchinn 2022), Mr Lambertini SAKHO, pour préparer la remise des prix. Félicitations à Adjamé pour cette belle victoire », a informé Jonathan Morrison.

Pour rappel, Jonathan Morrison, promoteur du tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchinn, a fait de nombreuses promesses. En effet au cours du lancement de la compétition, il a révélé que le vainqueur de ce tournoi aura la somme de 40 millions de Fcfa, soit deux fois plus que la récompense du vainqueur du championnat national de football, qui est de 20 millions de Fcfa.