Tchad : un Français disparu dans la zone d’Amdjarass retrouvé mort dans l’oasis de Bachikélé

Le vendredi 13 février 2026, un touriste français a été retrouvé sans vie au sein de l’oasis de Bachikélé, située à quelque cent kilomètres d’Amdjarass, ville qui sert de chef‑lieu à la province de l’Ennedi Est, au Tchad.

Le · MàJ le
La personne décédée était un retraité âgé de 70 ans, domicilié à Dijon, en France. Son identité et son âge ont été précisés par les éléments disponibles sur place.

Selon le récit des faits connus, l’homme était porté disparu depuis le mercredi précédent. Ce jour‑là, il s’était rendu à l’oasis de Bachikélé en compagnie d’un groupe d’environ cinquante touristes.

Ce groupe de visiteurs s’était déplacé dans la région dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes (FICSA). La présence des touristes à Bachikélé était liée à cet événement culturel.

Le retraité avait donc quitté le groupe mercredi pour visiter l’oasis et n’avait plus été aperçu jusqu’à la découverte de son corps le vendredi 13 février 2026. La chronologie disponible indique une disparition survenue au cours de la même journée de la visite, suivie de la découverte deux jours plus tard.

Le lieu de la découverte, l’oasis de Bachikélé, se situe à proximité relative d’Amdjarass, chef‑lieu de la province de l’Ennedi Est, à environ une centaine de kilomètres de cette localité.

