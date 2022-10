Tchad: transition prolongée, un « gouvernement d’union nationale » annoncé

Ouverts le 20 août 2022, les travaux du dialogue national ont pris fin le 08 octobre 2022. 45 jours durant, les Tchadiens de toutes les sensibilités se sont réunis pour diagnostiquer en amont et en aval la marche du pays. D’importantes décisions ont également été prises.

Le caractère Souverain du dialogue national du Tchad et le caractère exécutoire de ses recommandations et résolutions, ont permis à la plénière de prendre plusieurs décisions dont l’adoption de la Charte de Transition Révisée, la dissolution du Conseil Militaire de Transition (le Président du CMT est maintenu avec ses prérogatives mais il prend désormais le titre de Président de Transition), la prorogation de la transition pour 24 mois et le réaménagement et l’élargissement du Conseil National de Transition aux différentes couches de la société augmentant le nombre des conseillers nationaux de 93 à 187.

Ce lundi, Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé la formation d’un « gouvernement d’union nationale », dans « les tous prochains jours », lors de son investiture comme « président de transition » au Tchad à l’issue d’un dialogue de réconciliation nationale boycotté par une grande partie de l’opposition politique civile et armée.

Ce dialogue qui s’est achevé samedi à Ndjamena avait en effet, prolongé de deux ans la transition vers des élections « libres et démocratiques » et entériné la possibilité pour M. Déby de s’y présenter, 18 mois après qu’il a pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire. Le futur gouvernement « s’emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d’aucune entorse », a déclaré Mahamat Déby.