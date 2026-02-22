Tchad : quatre militaires tués au cours d’affrontements dans le nord

Dans la nuit du 17 au 18 février, quatre militaires ont été tués dans la province du Borkou, située à l’extrême nord du Tchad. L’attaque a eu lieu alors que des éléments en patrouille ont été pris à partie sur un axe routier de la région.

Les premières informations indiquent que les victimes seraient tombées au cours d’un affrontement opposant les forces de l’ordre à des coupeurs de route. La nature des assaillants et les circonstances exactes de l’engagement restent à préciser.

En réaction à cet incident meurtrier, les autorités ont annoncé la suspension du gouverneur de la province. La décision a été motivée par ce qui a été qualifié de « refus d’assumer ses responsabilités ».

Cette mesure souligne la pression exercée sur les responsables locaux face à la montée des attaques ciblant les axes de communication dans le nord du pays.

Suspension et enjeu sécuritaire

La mise à l’écart du gouverneur intervient alors que la sécurité des routes dans le Borkou est devenue un enjeu majeur pour les populations et les forces présentes sur place. Les autorités ont justifié la sanction par la nécessité d’un redressement rapide de la situation.

Sur le terrain, cette affaire remet en lumière les difficultés rencontrées pour garantir la protection des convois et des déplacements dans cette partie du pays, et pose de nouvelles questions sur les réponses apportées par l’État aux menaces armées le long des routes.