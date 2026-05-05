Tchad : libération du Dr Tisembé Lamsikréo, pédiatre tchadien otage de Boko Haram

Le 31 mars 2026, sept ressortissants tchadiens ont été enlevés en territoire nigérien, non loin de Mariyari. L’un d’eux a été tué par les jihadistes, tandis que les six autres, dont le médecin, ont été pris en otage.

Le Dr Tisembé Lamsikréo, en deuxième année de spécialisation en chirurgie pédiatrique au Niger, avait été capturé par des éléments de Boko Haram lors de son voyage de retour vers le Tchad — il rentrait pour le deuil de son père, a précisé sa famille.

Boko Haram avait exigé une rançon de 500 millions de francs CFA (environ 760 000 euros) pour le médecin, et 50 millions de francs CFA (environ 76 000 euros) pour chacun des cinq autres otages. L’Ordre des médecins du Tchad avait lancé une collecte de fonds dès le 2 avril pour obtenir sa libération.

Le médecin a finalement été libéré, selon une source sécuritaire de haut niveau rapportée par Tchadinfos. Aucune communication officielle n’avait encore été faite par les autorités tchadiennes au moment de la publication.

Cet enlèvement s’inscrit dans un contexte sécuritaire tendu dans le bassin du lac Tchad, régulièrement théâtre d’attaques et de prises d’otages par Boko Haram.