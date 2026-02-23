Benin Web TV
LIVE

Tchad : les salaires des enseignants grévistes de février suspendus

Les enseignants affiliés à la section de N’Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) voient leurs salaires suspendus en raison de leur participation à la grève. La décision frappe directement les versements correspondant aux journées de mobilisation.

Le · MàJ le
Actus
462vues
Tchad : les salaires des enseignants grévistes de février suspendus
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Les enseignants affiliés à la section de N’Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) voient leurs salaires suspendus en raison de leur participation à la grève. La décision frappe directement les versements correspondant aux journées de mobilisation.

Dans un communiqué rendu public vendredi 20 février 2026, la primature a expliqué que les journées non travaillées par les professeurs grévistes ne feraient pas l’objet d’une rémunération, invoquant le respect des dispositions légales en vigueur.

De son côté, le SET maintient son appel à la poursuite du mouvement. Le syndicat exhorte les enseignants à ne pas céder aux pressions et à rester mobilisés malgré la mesure prise par les autorités.

Publicité

Cette suspension de salaire intervient alors que le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation semble s’intensifier, au risque d’amplifier les perturbations dans les établissements scolaires de la capitale.

Tensions persistantes et conséquences possibles

La décision de la primature est perçue par les représentants syndicaux comme une tentative de dissuasion, tandis que nombre d’enseignants craignent des répercussions financières immédiates sur leurs ménages. Pour l’heure, aucune mesure d’accompagnement annoncée par l’État n’a été communiquée pour compenser ces pertes de revenu.

Du côté des familles et des élèves, la prolongation du mouvement pourrait retarder la tenue des cours et affecter le calendrier scolaire. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si la pression du paiement suspendu amènera le SET à revoir sa stratégie ou au contraire renforcera la détermination du personnel enseignant.

Publicité

Articles liés

Suisse : 687 millions de francs suisses (plus de 750 millions d’euros) d’avoirs vénézuéliens gelésMonaco : Hakimi retrouve sa forme avant le match retour de Ligue des championsGrèce : 606 migrants morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de 2026, selon l’OIMÉtats-Unis : la Cour suprême annule des droits de douane, Afrique du Sud, Algérie, Libye et Tunisie citées comme gagnantes
Merci pour votre lecture — publicité