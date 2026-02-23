Tchad : les salaires des enseignants grévistes de février suspendus

Les enseignants affiliés à la section de N’Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) voient leurs salaires suspendus en raison de leur participation à la grève. La décision frappe directement les versements correspondant aux journées de mobilisation.

Les enseignants affiliés à la section de N’Djamena du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) voient leurs salaires suspendus en raison de leur participation à la grève. La décision frappe directement les versements correspondant aux journées de mobilisation.

Dans un communiqué rendu public vendredi 20 février 2026, la primature a expliqué que les journées non travaillées par les professeurs grévistes ne feraient pas l’objet d’une rémunération, invoquant le respect des dispositions légales en vigueur.

De son côté, le SET maintient son appel à la poursuite du mouvement. Le syndicat exhorte les enseignants à ne pas céder aux pressions et à rester mobilisés malgré la mesure prise par les autorités.

Publicité

Cette suspension de salaire intervient alors que le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation semble s’intensifier, au risque d’amplifier les perturbations dans les établissements scolaires de la capitale.

Tensions persistantes et conséquences possibles

La décision de la primature est perçue par les représentants syndicaux comme une tentative de dissuasion, tandis que nombre d’enseignants craignent des répercussions financières immédiates sur leurs ménages. Pour l’heure, aucune mesure d’accompagnement annoncée par l’État n’a été communiquée pour compenser ces pertes de revenu.

Du côté des familles et des élèves, la prolongation du mouvement pourrait retarder la tenue des cours et affecter le calendrier scolaire. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si la pression du paiement suspendu amènera le SET à revoir sa stratégie ou au contraire renforcera la détermination du personnel enseignant.