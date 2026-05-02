Sénégal : l’aéroport de Ziguinchor reprend ses vols

Un vol commercial a inauguré, vendredi 1er mai 2026, la remise en service de l’aéroport de Ziguinchor, principal aéroport de la Casamance au sud du Sénégal. L’infrastructure a rouvert ses installations le jeudi 30 avril 2026 après une campagne de rénovation qui a duré quatre ans.

Les travaux, financés à hauteur de 13 milliards de francs CFA, s’inscrivent dans la feuille de route des autorités visant à relancer l’économie locale. Les responsables publics présentent cet équipement comme un levier pour dynamiser la région et attirer davantage d’activités.

Lors de l’ouverture technique, les ministres chargés des transports et des infrastructures ont été les premiers à emprunter la nouvelle piste, le jeudi 30 avril 2026. La piste mesure désormais 2 000 mètres de long sur 30 mètres de large ; sa réfection a été réalisée par la filiale sénégalaise du groupe Eiffage. Un système d’éclairage a été installé pour permettre l’exploitation des vols de jour comme de nuit, et l’aire de stationnement peut accueillir deux avions de type Boeing 737-700.

Pour de nombreux acteurs locaux, cette modernisation intervient après des années de marginalisation de la Casamance, marquée notamment par un conflit indépendantiste et par des tensions politiques sous l’ancien pouvoir. La région, souvent considérée comme le bastion politique d’Ousmane Sonko lorsqu’il était dans l’opposition, a vécu des périodes d’isolement ; par exemple, la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor, exploitée deux fois par semaine, avait été interrompue pendant près d’un an en 2023.

Exploitation à court terme et projets d’infrastructures

Dans un premier temps, l’aéroport accueillera des rotations intérieures quotidiennes avant d’envisager l’ouverture de liaisons internationales. Les aménagements et les normes retenues lors de la rénovation visent à rendre le site attractif pour les touristes et pour les investisseurs étrangers.

Lors de la réception technique, le ministre des Infrastructures a annoncé le lancement, le 31 juillet 2026, des travaux de construction du second pont de Ziguinchor. Cet ouvrage, destiné à remplacer une structure existante jugée dangereuse, doit renforcer la sécurité des déplacements et améliorer la continuité territoriale dans la région.