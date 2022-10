Tchad: le Premier ministre Saleh Kebzabo dévoile le gouvernement d’union nationale

Nommé cette semaine, l’ex-opposant farouche Saleh Kebzabo, a mis en place le nouveau gouvernement dit, d’union nationale. La nouvelle équipe a pour mission première, d’œuvrer à l’organisation dans les délais prévus, des élections démocratiques et transparentes, pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Par décret n° 0003 du 14 octobre 2022, le gouvernement d’union nationale composé de quarante-quatre membres a été formé. La nouvelle équipe gouvernementale est composée comme suit : 4 ministres d’Etat, 27 ministres, 3 ministres délégués et 10 secrétaires d’Etat.

La nouvelle équipe, dirigée par le Premier ministre Saleh Kebzabo, comprend des personnalités telles que le diplomate vétéran, l’ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nazif, qui a occupé le portefeuille diplomatique tchadien, et M. Lauken Korayo Medar, qui est venu à la tête du ministère de la Production et transformation agricole. Quant aux ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l’Innovation, des Communications et de l’Economie numérique, le Dr Tom Erdimi et M. Muhammad Al-Laho Taher siègent sur leurs fauteuils.

Parmi les anciens ministres admis au gouvernement d’union nationale, figurent par M. Liman Mohamed, titulaire du ministère de l’Administration foncière, de la Décentralisation et de la bonne gouvernance. Les ministres de la Défense et de la Sécurité publique, le général de division Daoud Yahya Ibrahim et Idris Doukoni Adekir, ont respectivement conservé leurs postes.

Certains autres ministres du gouvernement sortant ont également conservé leur siège malgré la modification des noms de leurs ministères, comme les Finances, le Budget et la Comptabilité publique dirigés par Tahir Hamid Naqlin, les Hydrocarbures et l’Énergie dirigés par Gerasim Libemagil, les Perspectives économiques et le Partenariat international dirigés par par Moussa Batraki, et Mines et Géologie sous le commandement de M. Abdel Karim Mohamed Abdel Karim.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a été séparé pour devenir le ministère de la Jeunesse et de L’entrepreneuriat, du Leadership, des Sports et du Spectacle, qui appartiennent à Mohamed Ahmed Lazina et Batali Jiu. A compter de ce jour, le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion de la citoyenneté sera assumé par M. Musa Khaddam, et le ministère de la Réconciliation nationale a été confié à Abdul Rahman Ghulam Allah.

Il en va cependant autrement au ministère de la Santé et de la Prévention, où le Dr Abdel Majid Abdel Rahim conserve son poste au chapitre de la Solidarité nationale et est rattaché au ministère du Genre, dirigé par Amina Pricel Longo. Parmi les personnalités politiques et militaires qui avaient une forte présence dans ce gouvernement figurait M. Muhammad Al-Silik Halat, qui était chargé du logement et de l’urbanisation par le ministère de l’Aménagement du territoire.

Les tchadiens fondent de grands espoirs et aspirations sur le gouvernement d’union nationale, et le grand défi qui est attendu de cette escouade reste d’œuvrer avec tout le sérieux et la volonté voulue pour réaliser ce à quoi aspire le peuple tchadien.