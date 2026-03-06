Benin Web TV
Tchad : le ministre d’État Tom Erdimi démissionne après l’annulation d’un projet de réforme

Dans la nuit passant du mercredi au jeudi 5 mars 2026, le cabinet du Premier ministre a publié un communiqué officialisant la réception d’une lettre de démission émanant du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Le même communiqué précise que le document a été transmis au chef de l’État pour suite à donner, conformément aux procédures en vigueur au sommet de l’exécutif.

Les autorités n’ont, pour l’heure, fait aucune déclaration détaillée sur les motifs de ce départ. Aucune explication officielle n’a été rendue publique depuis l’annonce, laissant un vide dans l’information autour de cette décision politique.

Plusieurs sources rapportent toutefois que l’origine de la démission serait liée à l’abandon d’un dossier porté par le ministre démissionnaire : l’annulation de ce projet, qui lui tenait apparemment à cœur, serait à l’origine du différend ayant conduit à son retrait.

Contexte et conséquences immédiates

Le portefeuille concerné, qui rassemble l’enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle, est stratégique pour les politiques éducatives et scientifiques ; son titulaire jouait un rôle clé dans certains projets structurants. Le report ou l’arrêt d’une initiative soutenue par le ministre pourrait expliquer des tensions internes au gouvernement, mais les détails restent à confirmer par des sources officielles.

