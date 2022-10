Tchad: le gouvernement annonce la libération de l’otage franco-australien

Les autorités tchadiennes ont annoncé ce dimanche, la libération de l’otage franco-australien enlevé le vendredi 28 octobre 2022, au nord-est du pays.

« Je viens d’apprendre que l’otage franco-australien enlevé il y a 24h vient d’être retrouvé et mis en sécurité, en bonne santé », a annoncé ce dimanche, le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo. « Je félicite nos forces de défense et de sécurité pour cette prompte action réussie », a-t-il ajouté.

L’ONG Action humanitaire africaine (AHA) a indiqué dimanche sur sa page Twitter qu’elle envoie toutes ses félicitations « à toutes les bonnes volontés (populations de la zone, humanitaires et forces de défense et de sécurité…) qui se sont mobilisées pour sa libération ».

Jérôme Hugonnot avait été enlevé dans l’après-midi du 28 octobre dans la province de Wadi Fira, au nord-est du Tchad, « par des individus non encore identifiés », selon un communiqué publié, samedi, par le gouvernement tchadien. Il travaillait dans le Parc Oryx, géré par Sahara Conservation Fund (SCF), une ONG de préservation de la faune et de la flore du Sahara et du Sahel.

Le nord-est du Tchad est l’une des zones sous menace terroriste. La secte islamiste Boko Haram qui a émergé au Nigéria et étalé ses tentacules dans la sous région, fait toujours planer une menace d’insécurité sur le Tchad dans sa partie nord-est où, des attaques et enlèvements sont enregistrés.