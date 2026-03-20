Tchad : deux ministres et le chef d’état-major à Tiné après une frappe de drone soudanais

Depuis le 19 mars 2026, une délégation de haut niveau tchadienne est présente à Tiné, localité de l’est du pays située près de la frontière soudanaise. Les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité publique, accompagnés du chef d’état-major général, se sont rendus sur place après la frappe de drone survenue la veille et qui a fait, selon les premiers bilans, au moins 19 morts.

Sur place, les responsables ont d’abord rencontré les autorités locales avant de se rendre auprès des unités déployées le long de la ligne frontalière. Les échanges avec les militaires ont porté sur l’organisation des protections et les options opérationnelles à envisager face à la dégradation sécuritaire dans la zone.

Une source militaire présente à Tiné a indiqué qu’une action offensive contre le territoire soudanais dans les jours à venir ne pouvait être exclue. À Ndjamena, le pouvoir a placé les forces armées en posture d’alerte maximale et donné instruction de répondre à toute agression en provenance du Soudan.

La frappe, intervenue mercredi vers 17h, a touché la ville de Tiné et provoqué, outre les victimes mortelles, plusieurs dizaines de blessés graves. La présidence tchadienne n’a pas formellement attribué l’attaque à un acteur précis et a renvoyé dos à dos les différents protagonistes soudanais; de leur côté, les paramilitaires et l’armée régulière soudanaise ont nié être à l’origine du tir.

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MSF alerte sur l’état des blessés et la sécurité des équipes

Médecins sans frontières, qui dispose d’une équipe à Tiné, rapporte avoir pris en charge des victimes dans la nuit suivant l’impact du drone. L’ONG fait état de patients en état critique et réclame des garanties pour la protection des soignants et des civils présents dans la zone.

Face à l’insécurité croissante, la majorité des organisations humanitaires qui intervenaient habituellement dans le secteur ont suspendu leurs activités et quitté Tiné, limitant ainsi l’accès aux soins et à l’assistance pour les populations touchées.

Ce nouvel incident s’inscrit dans une série d’incursions et de débordements du conflit soudanais vers le territoire tchadien qui, depuis plusieurs mois, ont causé de nombreuses pertes humaines. La frontière entre le Tchad et le Soudan demeure fermée depuis la dernière grande incursion enregistrée le 22 février.