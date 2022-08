Tchad: Boko Haram mis en déroute par l’armée

Une dizaine de combattants de la secte islamiste Boko Haram ont été neutralisés et deux soldats tchadiens tués, dans une attaque repoussée par les forces armées tchadiennes dans le Lac Tchad.

Une nouvelle attaque terroriste de Boko Haram a été annoncée au Tchad. L’offensive, selon nos sources, a été maitrisée par les forces armées tchadiennes.

« Cette mésaventure de la secte a causé la mort d’une dizaine de terroristes et a provoqué, malheureusement, la perte de deux soldats tombés en remplissant leur devoir de défense et de protection de paisibles citoyens », a relevé dans un tweet, lundi, le président de transition du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby.

Depuis 2014, les attaques de Boko Haram se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue d’eau truffée d’îlots et de marécages, partagé par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria.

Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie salafiste djihadiste. Formé en 2002 à Maiduguri par le prédicateur Mohamed Yusuf, le groupe est à l’origine une secte qui prône un islam radical et rigoriste, hostile à toute influence occidentale. En 2009, Boko Haram lance une insurrection armée dans laquelle Mohamed Yusuf trouve la mort. En 2010, Abubakar Shekau prend la tête du mouvement, qui devient un groupe armé et se rapproche des thèses djihadistes d’Al-Qaïda, puis de l’État islamique.

Le mouvement est à l’origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements à l’encontre de populations civiles de toutes confessions, au Nigeria mais aussi au Cameroun, au Niger et au Tchad. Il est responsable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et est classé comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 mai 2014.