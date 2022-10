Tchad: 1913 armes de différents calibres et des munitions saisies des mains des civils

Les autorités tchadiennes ont annoncé ce samedi, avoir saisi, près de 2000 armes de différents calibres et des munitions des mains des civils.

La mission désarmement des civils entamée au Tchad se poursuit. Ce vendredi, 1913 armes de différents calibres et des munitions saisis des mains des civils ont été présentée à la presse par la Commission Mixte de Désarmement. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre de Transition, M. Saleh Kebzabo qui a déclaré à cette occasion, que la mission de désarmement de la population va se poursuivre tout en invitant cette dernière au sens civique en cette période de transition.

La sécurité des personnes et des biens a été également au centre d’une rencontre entre la Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Amina Kodjian et ses collaborateurs. Se basant sur les événements du 20 octobre dernier, Amina Kodjian a invité les uns et les autres à prendre leurs responsabilités pour que règne la quiétude dans la cité capitale.

Cette annonce du gouvernement intervient après les violentes manifestations du 20 octobre dernier qui ont fait, officiellement, une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Les manifestants dénonçaient la prolongation de la transition de deux ans et le maintien au pouvoir du général Mahamat Idriss Deby.