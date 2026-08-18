Tatiana Silva victime d’une usurpation d’identité avec une carte d’identité falsifiée

Tatiana Silva, ancienne présentatrice météo de TF1, a récemment été victime d’une usurpation d’identité sophistiquée impliquant des échanges truqués via l’application WhatsApp. Cette affaire met en lumière les nouvelles méthodes employées par des usurpateurs utilisant l’intelligence artificielle pour créer des contenus convaincants, y compris des vidéos et des fausses cartes d’identité. La supercherie a ainsi pu duper plusieurs personnes, soulignant les défis croissants dans la lutte contre ce type de fraude numérique.

Un homme prénommé Pierre a alerté le média belge Ciné Télé Revue après avoir eu des échanges avec une personne se faisant passer pour Tatiana Silva. Cette dernière, ou plutôt l’imposteur se cachant derrière son identité, a d’abord envoyé des photos recto verso d’une carte d’identité falsifiée, ainsi qu’une vidéo personnalisée dans laquelle elle adressait des salutations à Pierre et à sa fille. Ce niveau de détail a suscité la perplexité du destinataire qui s’est interrogé sur l’authenticité de son interlocutrice, au point d’enquêter lui-même en utilisant un logiciel de détection dédié aux contenus générés par intelligence artificielle.

Tatiana Silva : des images authentifiées à 80 % malgré la falsification

Selon les informations fournies par Ciné Télé Revue, la vidéo incriminée a été analysée par un outil spécialisé dans la reconnaissance des productions synthétiques. Cette analyse a conclu que la vidéo était « authentique à 80 % », un résultat révélant la sophistication croissante des technologies utilisées dans la création de deepfakes. Ces technologies, qui combinent des éléments réels à des images ou vidéos générées artificiellement, rendent la détection des fraudes extrêmement complexe pour les non-spécialistes.

Les échanges entre Pierre et l’usurpateur ont eu lieu sur WhatsApp, ce qui montre que cette messagerie instantanée est un vecteur privilégié par les fraudeurs. Au fil de la conversation, la personne prétendant être Tatiana Silva a même sollicité de l’argent, prétendant collecter des fonds pour une association venant en aide aux enfants. Cette demande inhabituelle, qui constitue un signal d’alerte fréquent dans les cas de fraude, a renforcé les doutes de Pierre quant à la véracité des échanges.

Cette affaire illustre une tendance inquiétante qui n’épargne pas les personnalités publiques. En effet, Tatiana Silva rejoint une liste croissante de célébrités victimes d’usurpation d’identité numérique, souvent par le biais de techniques d’intelligence artificielle de plus en plus avancées.

Frédéric François également victime d’usurpation d’identité numérique

Avant Tatiana Silva, l’artiste belge Frédéric François avait déjà fait face à une usurpation d’identité similaire. Ce dernier avait alerté ses fans via les réseaux sociaux sur une situation où une personne échangeait régulièrement des messages en se faisant passer pour lui. Lors d’une rencontre, une fan lui avait montré sur son téléphone les messages échangés, convaincue qu’ils provenaient réellement du chanteur. Sur Instagram, Frédéric François avait alors précisé qu’il n’écrivait jamais de telles conversations et qu’il ne demanderait jamais d’argent à ses admirateurs.

Ces épisodes témoignent de la multiplication des cas d’usurpation d’identité visant des personnalités publiques, où le recours à des contenus audiovisuels truqués complique grandement la détection et la prévention. Du côté de Tatiana Silva, aucune prise de parole officielle n’a été rapportée à ce sujet à ce jour.