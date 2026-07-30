Taratata n°600 au Zénith : pourquoi Nagui n’a pas boycotté Patrick Bruel de cet évènement

Le jeudi 30 juillet 2026, France 2 a diffusé un numéro inédit et exceptionnel de l’émission Taratata. Pour célébrer son 600ᵉ épisode, présenté par Nagui, ce programme musical emblématique a réuni plus de 50 artistes sur la scène de La Villette dans un spectacle d’envergure. Parmi eux, une présence a suscité la surprise des téléspectateurs : celle de Patrick Bruel. Ce choix inattendu intervient alors que, dans un autre programme animé par Nagui, N’oubliez pas les paroles, la diffusion des chansons du chanteur a été suspendue en raison d’une procédure judiciaire en cours. Cette situation soulève donc la question : pourquoi Patrick Bruel figure-t-il malgré tout dans ce numéro anniversaire ?

La raison principale réside dans le calendrier de production de l’émission. Ce 600ᵉ numéro, bien que diffusé cet été 2026, a en réalité été enregistré près d’une année auparavant, en septembre 2025. Lors de cette captation exceptionnelle au Zénith, aucune affaire judiciaire n’était portée à la connaissance du public concernant Patrick Bruel. Le chanteur y interprète notamment le titre J’Te L’Dis Quand Même, l’un des morceaux phares de sa discographie, et participe, aux côtés de Bénabar et Cali, à une reprise collective de la chanson Désenchantée. Ces images sont donc à resituer dans un contexte antérieur à la polémique actuelle.

Le plateau était par ailleurs composé d’une pléiade d’artistes renommés tels que Matthieu Chedid, Christine and the Queens, Raphaël, Nolwenn Leroy, Garou ou encore Clara Luciani. Ce large casting, déjà finalisé bien avant que la polémique ne surgisse, témoigne d’une programmation construite sur une temporalité distincte de la controverse récente autour de Patrick Bruel.

Un invité historique difficile à effacer

Au-delà de la question du calendrier, la présence de Patrick Bruel dans cet épisode exceptionnel s’explique par son rôle historique au sein de l’émission Taratata. Depuis la création du programme en 1993, le chanteur a été une figure récurrente et fidèle, apparaissant régulièrement au fil des décennies, des années 1990 jusqu’aux années 2020. Il s’est produit aux côtés de nombreuses légendes de la musique telles que Joe Cocker, Jane Birkin, Youssou N’Dour ou encore Vianney, contribuant à forger l’identité artistique et musicale de l’émission.

En 1994, dans une séquence restée célèbre, Nagui s’amusait même à plaisanter sur la popularité grandissante de Patrick Bruel, illustrant la proximité et la complicité installées entre l’animateur et l’artiste. Cette longue relation explique pourquoi retirer sa participation lors du montage aurait soulevé des difficultés importantes. La suppression de l’image de Patrick Bruel de ce concert intégral, qui mettait en scène des collaborations et des duos devant un public nombreux, aurait nécessité une reconstruction partielle voire totale de l’émission, une opération techniquement complexe et éditorialement délicate.

La diffusion a donc été maintenue dans sa version originale, avec la présence visible de l’artiste. Cette décision repose sur le respect de l’intégrité artistique et historique de l’émission, qui se concentre sur la célébration de trente ans d’histoire musicale, bien loin des évolutions judiciaires postérieures à l’enregistrement.

Cette répartition temporelle permet également de distinguer le traitement réservé à l’artiste dans les différentes émissions de Nagui. Alors que sa musique a été retirée des programmes comme N’oubliez pas les paroles en raison des circonstances actuelles, cette suspension ne s’applique pas aux contenus déjà enregistrés avant que ne naisse la controverse. Ainsi, une différenciation claire est opérée entre les diffusions futures et les archives antérieures au contexte judiciaire.

Le 600ᵉ numéro se présente ainsi comme un hommage vibrant à la riche histoire de Taratata, rassemblant autant des artistes ayant marqué sa mémoire, tels qu’Alain Souchon, Laurent Voulzy ou Hugues Aufray, que des talents plus récents comme Charlotte Cardin ou Eddy de Pretto incarnant sa dynamique de renouvellement constant. Dans ce cadre, la participation de Patrick Bruel souligne son rôle dans la construction de l’émission, intégrant pleinement son image dans une célébration collective et artistique.