Miss Supranational 2026 : Eve Gilles déjà sacrée à 48h de l’élection

À seulement deux jours de la grande finale du concours Miss Supranational 2026, qui se déroulera le 31 juillet à Varsovie en Pologne, Eve Gilles, Miss France 2024, a remporté le prestigieux prix de la photogénie. Cette distinction lui a été décernée par le jury lors des épreuves préparatoires du concours, soulignant son charisme et son aisance devant l’objectif. Sur ses réseaux sociaux, l’ancienne reine de beauté a exprimé son immense émotion, partageant avec ses abonnés son bonheur et ses larmes de joie. Ce trophée individuel vient récompenser son parcours impressionnant alors qu’elle représente la France dans ce concours international, marquant son retour sur la scène des concours de beauté mondiaux après plusieurs années d’absence tricolore à Miss Supranational.

À l’automne 2025, Eve Gilles avait participé au concours Miss Univers 2026 en Thaïlande, une édition marquée par de nombreux rebondissements qui ont quelque peu terni l’événement. C’est finalement la Mexicaine Fátima Bosch qui a été sacrée Miss Univers. Malgré un parcours sans faute, Eve Gilles a été éliminée juste avant d’atteindre le Top 12, une déception qui a eu des répercussions importantes en France. Suite à cette édition agitée, le comité Miss France a pris la décision de boycotter le concours Miss Univers à l’avenir, annonçant qu’aucune candidate française ne serait envoyée à la prochaine édition qui se tiendra à Porto Rico.

Cette décision a conduit à une réorientation de la carrière d’Eve Gilles, qui s’est vue offrir l’opportunité de représenter la France à Miss Supranational 2026, un rendez-vous international auquel le pays n’avait pas participé depuis quatre ans. Le concours Miss Supranational, fondé en 2009, gagne en notoriété à l’échelle mondiale et rassemble des candidates provenant de nombreux pays. À 20 ans, Eve Gilles, célèbre notamment pour être la première Miss France à arborer une coupe à la garçonne, porte haut les couleurs de la France. Elle cumule par ailleurs une expérience médiatique significative, ayant également participé à l’émission « Danse avec les stars », et mène de front son engagement de reine de beauté et la poursuite de ses études.

Miss Supranational 2026 : Eve Gilles reçoit le prix de la photogénie

Dans le cadre du concours Miss Supranational, plusieurs mini-concours sont organisés parallèlement au défilé principal afin de distinguer des qualités spécifiques des participantes. Parmi ces épreuves figurent notamment le titre de Miss Conviviale, Miss Influenceuse ou encore Miss Talent. Le 28 juillet, les membres du jury ont décerné le prix de la photogénie, un honneur qui récompense la candidate la plus à l’aise devant l’objectif des photographes, celle qui capture le mieux la lumière et l’attention par son regard et son expression. Ce prix a été attribué à Eve Gilles, qui a exprimé son immense satisfaction et sa gratitude sur Instagram. Dans une vidéo émouvante, elle confiait avoir été submergée par l’émotion, n’hésitant pas à verser quelques larmes de joie.

« J’ai beaucoup pleuré parce que je suis très contente. J’ai gagné l’écharpe de la photogénie. C’est vraiment génial, exceptionnel », a-t-elle déclaré, soulignant également le bien-être qu’elle a ressenti lors de cette étape du concours. La photogénie est une qualité essentielle dans les concours de beauté internationaux, témoignant d’une capacité à valoriser son image sous tous les angles et à s’adapter rapidement aux exigences des photographes et des caméras. Cette distinction renforce la position d’Eve Gilles comme une candidate sérieuse et populaire à Miss Supranational 2026.

Pour les fans qui souhaitent soutenir Eve Gilles dans cette compétition internationale, une application officielle de Miss Supranational permet de voter en ligne pour sa candidate préférée. Ce système de vote intervient parallèlement à la notation des jurys et peut influencer le classement final. Les résultats du concours seront connus le 31 juillet, lorsque la nouvelle Miss Supranational sera couronnée à Varsovie. En attendant, Eve Gilles continue de se préparer intensivement, entourée de ses équipes, pour défendre dignement les couleurs françaises lors de cette échéance.