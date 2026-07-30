Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier : leur guéguerre refait surface avec la phrase « Nous nous sommes tant détestées »

La rivalité entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, figure emblématique de l’univers Miss France, refait surface après plusieurs années. Ce conflit, opposant tradition et modernité, a durablement marqué l’histoire du concours de beauté national. Cette semaine, le magazine Libération consacre son cahier d’été à un retour détaillé sur cette opposition qui a déchaîné les passions, mettant en lumière deux visions radicalement différentes du rôle et de l’image de Miss France au fil des décennies.

Geneviève de Fontenay, reconnaissable à son célèbre chapeau noir et blanc, demeurait une fervente gardienne des traditions du concours. Attachée à des valeurs de rigueur morale et d’élégance intemporelle, elle incarnait le visage historique de Miss France, privilégiant une image classique et conservatrice. À l’opposé, Sylvie Tellier, ancienne Miss France devenue directrice du comité organisateur, s’est fait le porte-étendard d’une dynamique de renouvellement. Son objectif : moderniser la compétition et la rendre plus accessible et représentative des évolutions sociétales contemporaines.

Ce choc des visions a lentement creusé un fossé entre les deux femmes qui, malgré des débuts collaboratifs, ont fini par s’affronter publiquement. Les divergences de stratégie dans la gestion du concours, ainsi que les prises de position très médiatisées, ont progressivement rendu leur cohabitation impossible au sein du comité Miss France.

Une rupture qui a marqué Miss France

Le point culminant de ce conflit est atteint au début des années 2010, avec le départ définitif de Geneviève de Fontenay de l’organisation Miss France. Son retrait a été accompagné d’échanges virulents et d’amers reproches dans les médias. Cet événement a suscité un large intérêt de la presse et du public, illustrant à quel point cette rivalité dépassait le simple cadre d’un différend professionnel pour toucher à une véritable guerre d’influence entre deux femmes au fort tempérament.

Le cahier d’été de Libération retrace avec précision cette histoire tumultueuse, soulignant l’intensité et la dimension personnelle de leur opposition. La « Dame au chapeau » voyait dans l’évolution conduite par Sylvie Tellier un éloignement des fondamentaux qui avaient fait la renommée du concours depuis plusieurs décennies. Selon elle, la volonté de modernisation risquait de fragiliser l’image de Miss France, devenue à ses yeux trop commerciale et déconnectée de ses valeurs originelles.

De son côté, Sylvie Tellier défendait une approche renouvelée, estimant indispensable d’adapter le concours aux attentes de la jeunesse et aux standards actuels. Ses réformes visaient notamment à élargir la diversité des profils des candidates et à renouveler les codes esthétiques autour de la promotion des femmes contemporaines, actives et engagées. Cette dynamique de transformation entendait également redonner au concours une nouvelle visibilité et une attractivité renforcée dans un paysage médiatique en pleine évolution.

Cette rivalité a dépassé le cadre strictement professionnel et exposé au grand public deux philosophies opposées au sein de l’un des événements les plus suivis en France. Tandis que Geneviève de Fontenay restait fidèle à une image traditionnelle de Miss France, Sylvie Tellier s’est imposée comme la figure de la modernisation et du changement. Ces tensions ont souvent alimenté la presse people, chaque sortie médiatique et commentaire alimentant un véritable feuilleton qui continue de fasciner.

Au fil des ans, les déclarations parfois cinglantes des deux protagonistes ont régulièrement fait les gros titres, contribuant à forger une légende autour de leur rivalité. Geneviève de Fontenay n’a jamais caché son hostilité envers les évolutions mises en œuvre par Sylvie Tellier, notamment via les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques, tandis que cette dernière a toujours clamé vouloir faire évoluer le concours pour le rendre plus en phase avec son temps.