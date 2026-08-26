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Tanzanie : Yas Fiber lance son offre de fibre à Dodoma

Yas Fiber a lancé en août 2026 son service d’internet fixe par fibre à Dodoma, où l’offre est d’abord annoncée dans plusieurs quartiers de la capitale tanzanienne pour les ménages, les entreprises et les institutions.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Tanzanie : Yas Fiber lance son offre de fibre à Dodoma
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Le déploiement initial concerne Ilazo, Ipagala, Swaswa, Mjini Kati et Barabara za Namba. L’opérateur prévoit une extension progressive du service à d’autres secteurs de la ville.

Présent au lancement, le commissaire du district de Dodoma, Jabir Shekimweri, a présenté la connectivité numérique comme un appui à la croissance de la ville.

Yas Tanzania se présente comme une société du groupe Axian Telecom. Le service est annoncé comme disponible d’abord à Ilazo, Ipagala, Swaswa, Mjini Kati et Barabara za Namba, avant une extension progressive à d’autres secteurs de Dodoma.

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