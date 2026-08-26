Tanzanie : Yas Fiber lance son offre de fibre à Dodoma

Yas Fiber a lancé en août 2026 son service d’internet fixe par fibre à Dodoma, où l’offre est d’abord annoncée dans plusieurs quartiers de la capitale tanzanienne pour les ménages, les entreprises et les institutions.

Le déploiement initial concerne Ilazo, Ipagala, Swaswa, Mjini Kati et Barabara za Namba. L’opérateur prévoit une extension progressive du service à d’autres secteurs de la ville.

Présent au lancement, le commissaire du district de Dodoma, Jabir Shekimweri, a présenté la connectivité numérique comme un appui à la croissance de la ville.

Yas Tanzania se présente comme une société du groupe Axian Telecom. Le service est annoncé comme disponible d’abord à Ilazo, Ipagala, Swaswa, Mjini Kati et Barabara za Namba, avant une extension progressive à d’autres secteurs de Dodoma.