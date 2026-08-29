Tanzanie : un comité de l’ONU demande l’arrêt des expulsions de Massaï à Ngorongoro

Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé le 28 août 2026 à la Tanzanie de cesser immédiatement les expulsions forcées de Massaï à Ngorongoro et Loliondo, dans le nord du pays, et de répondre aux abus signalés lors des opérations, relançant un dossier sensible pour les droits fonciers des communautés pastorales.

Saisi dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente, le comité a également réclamé la publication des conclusions de deux commissions présidentielles établies en février 2025 sur l’usage des terres, la relocalisation et la conservation dans la zone du Ngorongoro.

Les deux commissions ont remis leurs rapports à la présidente Samia Suluhu Hassan le 12 mars 2026. La commission sur la relocalisation, présidée par Musa Iyombe, a indiqué que 1 678 ménages sur environ 23 000 avaient quitté la zone au moment de son évaluation, soit 7,3 % du total.

Dans sa communication, le comité onusien a aussi fait état d’arrestations arbitraires, d’intimidations et d’un recours excessif à la force imputés aux forces de l’ordre contre des Massaï opposés à leur déplacement.

Le contentieux se joue aussi sur l’avenir touristique de cette aire classée. Le 31 janvier 2026, la ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, Ashatu Kijaji, a annoncé un objectif d’augmentation de la capacité d’hébergement de 1 555 à plus de 2 590 lits dans la zone de conservation du Ngorongoro.

Human Rights Watch avait indiqué en juillet 2024 qu’un plan gouvernemental visait à relocaliser environ 82 000 Massaï d’ici 2027. Les chiffres publiés en mars 2026 par la commission présidentielle portent, eux, sur quelque 23 000 ménages présents dans la zone.