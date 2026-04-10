Tanzanie : Singida recrute Papy Kimoto et Ngoyi Dora

Vendredi 10 avril 2026, Singida Black Stars a procédé à un vaste remaniement de son encadrement technique afin de dynamiser la fin de saison. Le club tanzanien a fait appel au Congolais Papy Kimoto pour occuper la fonction de manager général. Ancien international des Léopards, Kimoto arrive avec un contrat de quinze mois et se voit confier la supervision de la politique sportive ainsi que la mission de redonner de la discipline au sein du vestiaire.

En parallèle, la direction a choisi de promouvoir une personnalité interne, Ngoyi Dora, qui effectue sa transition vers le banc en qualité d’entraîneur adjoint. Lui aussi lié au club pour une période d’un an et trois mois, Dora rejoint ainsi la cellule technique et devrait apporter son savoir-faire du terrain au staff.

Ces mouvements interviennent à un moment décisif pour Singida BS, déterminé à retrouver un rang éminent dans la compétition régionale. L’alliance entre l’expérience continentale de Kimoto et l’expertise de proximité de Dora vise à instaurer une dynamique nouvelle autour de l’équipe.

Feuille de route et attentes

La mission immédiate du nouveau manager général consistera à rationaliser la gestion sportive, à coordonner le travail des différents intervenants et à mettre en place des procédures visant à professionnaliser le quotidien du club. Son rôle inclura également le suivi des performances et l’optimisation des préparations.

Quant à Ngoyi Dora, sa promotion doit assurer une continuité auprès des joueurs tout en renforçant le volet technique des entraînements. Tous deux travailleront sous la direction de Muhibu Kanu, maintenu à son poste d’entraîneur principal jusqu’à la fin de l’exercice en cours. L’objectif affiché est de stabiliser les résultats à court terme tout en posant les bases d’un encadrement plus structuré pour les saisons à venir.