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Tanzanie : Séoul approuve 170 millions de dollars pour un institut de formation à l’IA

La Corée du Sud a approuvé le 23 août 2026 un prêt concessionnel de 170 millions de dollars à la Tanzanie pour créer un institut de formation à l’intelligence artificielle et aux technologies numériques, un projet qui marque l’entrée de l’EDCF dans le financement d’infrastructures liées à l’IA et qui s’inscrit dans la montée en puissance de la coopération technologique entre Séoul et les pays en développement.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Tanzanie : Séoul approuve 170 millions de dollars pour un institut de formation à l’IA
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L’établissement doit proposer quatre filières, consacrées à l’intelligence artificielle, à la robotique, à l’analyse de données et à l’internet des objets. Le projet prévoit aussi la construction d’un campus, l’installation d’équipements de formation et de laboratoire, des systèmes ICT et réseaux, ainsi qu’un appui au développement du curriculum et à l’exploitation du site.

Le financement prend la forme d’un prêt EDCF lié, ce qui réserve les marchés aux entreprises sud-coréennes. Le gouvernement sud-coréen présente ce montage comme un levier pour l’expansion internationale de ses entreprises actives dans l’IA, l’edtech et la construction.

Séoul a officialisé le 20 juillet 2026 la stratégie K-AI Package, qui associe solutions d’intelligence artificielle, centres de données, énergies renouvelables et projets d’infrastructure financés par l’EDCF. Côté tanzanien, ce chantier s’inscrit dans la Vision 2050, qui vise notamment un produit intérieur brut par habitant de 7 000 dollars à l’horizon 2050.

La 8e conférence ministérielle KOAFEC doit se tenir à Séoul du 8 au 11 septembre 2026 sur le thème de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques pour la transformation de l’Afrique.

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