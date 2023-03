Tanzanie: Marburg, un virus cousin d’Ebola fait 05 morts au nord-ouest du pays

Les autorités tanzaniennes ont annoncé la mort de cinq personnes dans la région de Kagera, dans le nord ouest de la Tanzanie, près de la frontière avec l’Ouganda. Selon le ministère de la santé, le virus Marburg est la cause de ses décès.

Une mystérieuse maladie qui a tué cinq personnes en Tanzanie a été identifiée comme provenant du virus de Marburg, un cousin d’Ebola qui provoque lui aussi une fièvre hémorragique, a annoncé le ministère de la Santé. Les résultats de notre laboratoire de santé publique ont confirmé que la maladie était provoquée par le virus de Marburg« , a-t-il ajouté.

La ministre de la Santé Ummy Mwalimu, a appelé la population au calme « car le gouvernement a réussi à contenir la propagation de la maladie« . Trois patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités, a-t-elle précisé. « Il n’y a pas de raison de paniquer ou d’interrompre les activités économiques (…) Nous avons tout ce qu’il faut pour contrôler cette maladie contagieuse« , a-t-elle dit.

L’OMS salue la réaction du gouvernement tanzanien

L’OMS a salué la réaction rapide à l’épidémie, ajoutant qu’elle était prête s’il fallait s’assurer qu' »il n’y a pas de trous dans la réponse » sanitaire.

Le virus de Marburg est un pathogène très dangereux qui cause une forte fièvre souvent accompagnée d’hémorragies touchant plusieurs organes et réduisant la capacité du corps à fonctionner correctement.

Ce virus, apparu en Allemagne dans les années 60, appartient à la même famille qu’Ebola. Il se transmet de la même manière : par contact sanguin ou via d’autres fluides corporels. Son taux de létalité est entre 24 et 88%, selon l’OMS et aucun vaccin, ni traitement ciblé, n’existe pour le moment.