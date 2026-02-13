Tanzanie : la CAF confirme le maintien de la CAN 2027

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s’est réuni à Dar es Salaam le vendredi 13 février. La séance a rassemblé les membres de l’instance en charge du football continental pour examiner plusieurs points à l’ordre du jour.

Au terme des échanges, le comité a confirmé que la Coupe d’Afrique des Nations prévue en 2027 maintiendra son calendrier initial et ne sera pas reportée. Cette décision a été rendue publique à l’issue de la réunion tenue dans la capitale tanzanienne.

Le maintien de la compétition intervient alors même que des inquiétudes ont été exprimées concernant l’état d’avancement des travaux d’infrastructures nécessaires et le climat politique dans les pays qui accueilleront le tournoi. Malgré ces préoccupations, les dirigeants de la CAF ont choisi de conserver la date prévue pour la phase finale de la CAN 2027.

Par ailleurs, l’instance a évoqué les incidents survenus lors de la dernière finale. Le comité exécutif a annoncé son engagement à renforcer les dispositifs de discipline ainsi que les procédures d’arbitrage afin d’améliorer la gestion des matches.