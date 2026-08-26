Tanzanie: Equinor juge le projet LNG plus attractif sur fond de tensions à Ormuz

Equinor a estimé mardi 25 août que les perturbations autour du détroit d’Ormuz rendaient plus attractif son projet de gaz naturel liquéfié en Tanzanie, alors que ce vaste dossier énergétique, envisagé dans la région de Lindi, reste en négociation avec l’État tanzanien et ses partenaires.

Philippe Mathieu, responsable d’Equinor cité le 25 août par Reuters, a présenté cette évolution comme un avantage stratégique pour un futur site d’exportation situé hors du Golfe, à l’heure où les acheteurs cherchent à diversifier leurs approvisionnements en gaz et à réduire leur exposition aux perturbations du trafic maritime.

Le groupe norvégien est présent en Tanzanie depuis 2007 dans le bloc offshore 2, avec 65 % de participation, ExxonMobil détenant 35 %, tandis que la compagnie publique TPDC dispose d’un droit de participation de 10 %. Equinor indique travailler avec ses partenaires et le gouvernement tanzanien sur les accords nécessaires au projet LNG, dont le site terrestre prévu a été identifié à Lindi.

Reuters évalue le coût du projet à environ 42 milliards de dollars et rapporte qu’il regrouperait 47,13 billions de pieds cubes de réserves, avec Equinor et Shell comme opérateurs conjoints. Les autorités tanzaniennes ont toutefois encore indiqué au Parlement que les discussions commerciales, techniques, juridiques et réglementaires se poursuivaient, signe qu’aucune décision finale d’investissement n’a encore été annoncée.