« Talon a mieux dirigé que Mandela, je le dis et je l’assume », Augustin Ahouanvoebla

Une déclaration pour le moins audacieuse a animé le débat public ce week-end sur les antennes de la SRTB. Intervenant dans une émission d’analyse politique, Augustin Ahouanvoebla a affirmé, sans détour, que Patrice Talon aurait, selon lui, « mieux dirigé » que Nelson Mandela, ajoutant assumer pleinement cette position.

Cette comparaison s’inscrit dans un registre assumé de lecture managériale et pragmatique de l’action publique. Pour Augustin Ahouanvoebla, la gouvernance ne se mesure pas uniquement à la portée symbolique ou morale d’un leadership, mais aussi à la capacité à transformer concrètement un pays, à imposer des réformes structurelles et à produire des résultats visibles dans un temps contraint.

Sans remettre en cause la dimension historique et universelle de Nelson Mandela, figure majeure de la lutte contre l’apartheid et de la réconciliation nationale sud-africaine, l’intervenant a voulu mettre en avant ce qu’il considère comme l’efficacité opérationnelle du bilan de Patrice Talon.

Infrastructures, réformes économiques, modernisation de l’administration et transformation urbaine sont, selon lui, des indicateurs tangibles d’une gouvernance plus performante au sens strict.

La déclaration de Augustin Ahouanvoebla a immédiatement suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux . Pour certains, la comparaison apparaît excessive, voire déplacée, tant les contextes historiques, politiques et humains des deux dirigeants diffèrent radicalement.

Pour d’autres, elle a le mérite de poser une question rarement abordée frontalement : faut-il juger les dirigeants africains à l’aune du symbole ou des résultats mesurables ?

Au fond, la déclaration d’Augustin Ahouanvoebla ne vise pas tant à hiérarchiser deux figures que tout oppose qu’à provoquer un débat sur les critères d’évaluation du leadership politique en Afrique.

Un débat inconfortable, mais révélateur d’une évolution du regard porté sur l’action publique, de plus en plus analysée sous l’angle de la performance plutôt que du mythe.