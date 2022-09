Taïwan : une strip-teaseuse engagée par une maison de retraite, les raisons vont vous choquer (vidéo)

Une maison de retraite, à Taïwan, a trouvé l’idée étonnante d’embaucher une strip-teseuse, en vue de divertir ses pensionnaires. Dans les quatre murs de l’établissement, une séance de danse érotique a eu lieu, le mercredi 7 septembre 2022, dans le cadre de la fête de la moisson.

À Taïwan, une maison de retraite est sous le feu des projecteurs, après avoir fait une démarche, pour le moins, choquante. Selon les informations de la presse locale, la Taoyuan Veterans Home, un établissement public de la ville de Taoyuan, destiné aux retraités de l’armée, a trouvé la folle idée d’engager une strip-teaseuse, à l’occasion de la fête de la moisson. En fait, le rôle de la danseuse érotique aura été de danser sur les genoux des pensionnaires de ce dernier refuge des personnes du troisième âge.

Les sources locales relatent que les personnes concernées, au nombre de 12, ont eu droit à une danse endiablée, alors qu’elles sont en fauteuil roulant. Se confiant aux médias, Les responsables de la Taoyuan Veterans Home ont expliqué qu’ils souhaitaient remonter le moral aux pensionnaires, surtout que les deux précédentes célébrations de la fête de la mousson, à la mi-automne, avaient été annulées, pour cause de la pandémie de la Covid-19.

Suite aux critiques, les excuses …

Sur la vidéo, la strip-teaseuse est vue, en train d’écarter ses jambes, et de se caresser le corps, tout en guidant les mains d’un grand-père sur ses s£ins et son entrejambe. Comme on pouvait s’y attendre, après que des images de la séance érotique ont débarqué sur les réseaux sociaux, l’établissement a essuyé de vives critiques. Suite aux virulentes réactions des internautes, l’établissement est sorti de son silence.

Pour calmer les esprits, la Taoyuan Veterans Home s’est fendue d’un communiqué, dans lequel la maison de retraite a présenté ses excuses. « L’intention de l’événement était de divertir les résidents et de les rendre heureux. Nous sommes, vraiment, désolés, pour l’offense qui a été causée. », a déclaré le porte-parole de la Taoyuan Veterans Home.

La fête de la mi-automne ou fête des gâteaux de lune est l’une des fêtes, les plus importantes de la culture asiatique.