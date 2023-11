Syrie: l’Etat Islamique revendique une attaque meurtrière

- Publicité-

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué une attaque dans le vaste désert syrien, ayant causé la mort de plusieurs dizaines de soldats et supplétifs des forces pro-gouvernementales et de l’armée syrienne.

Ce vendredi 10 novembre 2023, l’État islamique a revendiqué la responsabilité d’une attaque meurtrière contre les forces pro-régime dans le vaste désert syrien. Selon le groupe jihadiste, les combattants de l’EI ont lancé une attaque contre deux bâtiments de l’armée syrienne et des forces de défense nationale en utilisant des armes légères et semi-lourdes.

Cette attaque, survenue mercredi, a été l’une des plus meurtrières de l’année, faisant selon une ONG, 34 morts parmi les soldats et supplétifs de l’armée syrienne. L’État islamique, à travers son organe de presse, Amaq, a confirmé ces chiffres et a justifié l’attaque par sa volonté persistante de déstabiliser la région.

La Syrie, déchirée par des années de conflits, reste un terrain fertile pour les groupes extrémistes, malgré les efforts continus des forces pro-gouvernementales pour maintenir la stabilité.