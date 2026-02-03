Syrie : les forces gouvernementales entrent dans Qamishli, ville à majorité kurde

D’après l’agence officielle Sana, les forces syriennes loyalistes ont commencé, mardi 3 février, à s’engager dans Qamishli, localité du nord-est de la Syrie où la population est majoritairement kurde.

Cette progression s’inscrit, selon la même source, dans le cadre d’un accord conclu entre Damas et les formations kurdes présentes sur le terrain.

Sur place, un correspondant de l’AFP a signalé la présence d’une colonne de sécurité composée de blindés et d’autres véhicules se dirigeant vers Qamishli, qui représente la principale agglomération à dominante kurde au sein de la zone autonome instaurée par cette communauté.

