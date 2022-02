Syrie: le ministre russe de la Défense à Damas pour une opération militaire de grande ampleur

Le chef de la Défense russe, le général d’armée, Sergueï Choïgou, est arrivé à Damas, la capitale de la Syrie, où il a été reçu par le président syrien Bachar al-Assad, dans le cadre d’une opération militaire de grande ampleur.

La Russie et la Syrie entretiennent une coopération bilatérale très fructueuse notamment au plan militaire. En 2015, le président Vladimir Poutine a ordonné une intervention militaire avec le déploiement des forces armées russes en soutien à l’armée syrienne durant la guerre civile syrienne. Cette coopération s’est renforcée avec le temps et fait de la Russie, un partenaire stratégique privilégié de Damas.

La visite du ministre de la défense russe Sergueï Choïgou, dans la capitale syrienne sur ordre de Vladimir Poutine, se veut être bénéfique pour les liens coopératifs qui existent entre les deux pays. D’après RT qui cite une source sécuritaire, l’objectif de cette visite est de superviser une opération militaire de grande ampleur en mer méditerranée.

L’opération sert à mobiliser des avions de combats MiG 31 K, des missiles hypersoniques à portée illimitée Kinjal et des bombardiers stratégiques Tu-22 M avec des troupes et appareils très importants, selon une sécuritaire. Cette manœuvre intervient alors que Moscou et l’OTAN sont à couteaux tirés en Ukraine.