Syrie : l’armée prend le contrôle de la base d’al-Tanf après le retrait des forces américaines

Le ministère de la Défense de Damas a annoncé, jeudi 12 février, que l’armée syrienne a repris la gestion de la base d’al-Tanf, située dans le sud-est du pays. Cette prise de contrôle intervient après le départ des forces américaines qui occupaient le site.

Dans un communiqué diffusé par les autorités syriennes, il est expliqué qu’une coordination a eu lieu entre responsables syriens et représentants américains, permettant à des unités nationales de s’installer sur la base proche de la frontière jordanienne. La veille, des sources militaires syriennes avaient affirmé que les soldats américains engagés au sein de la coalition internationale contre les jihadistes s’étaient totalement retirés de la position.

La position d’al-Tanf, à l’intersection des frontières syrienne, jordanienne et irakienne, a longtemps été un point stratégique dans la région. Durant les dernières années, elle avait servi de tête de pont pour les forces de la coalition internationale opérant contre les groupes djihadistes, et son contrôle est souvent symbolique des évolutions du terrain militaire.

Le communiqué officiel syrien insiste sur la mise en place d’un processus concerté avec la partie américaine pour faciliter la transition sur le site. Selon Damas, des unités de l’armée sont désormais déployées et assurent la surveillance de la zone immédiatement autour de la base.

Avant l’annonce publique, les témoignages de deux responsables militaires syriens, mardi selon le calendrier évoqué, faisaient déjà état d’un retrait complet des forces américaines impliquées dans la coalition antijihadiste. Ces éléments ont préparé le terrain à l’annonce formelle du ministère.

La reprise d’al-Tanf par les forces gouvernementales modifie la configuration militaire locale et soulève des questions sur la présence et les intentions des différents acteurs étrangers et régionaux impliqués dans le dossier syrien.