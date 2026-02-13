Syrie: l’actricce populaire Hoda Shaarawi assassinée par sa domestique ougandaise

Le milieu télévisuel syrien fait part de sa consternation après le décès de l’actrice Hoda Shaarawi, reconnue notamment pour son interprétation dans la série Bab Al Hara.

Selon les rapports, la comédienne, âgée de 87 ans, a été découverte sans vie à son domicile à Damas le 26 janvier 2026, présentant des traces de violences importantes. La police a interpellé une employée de maison, identifiée comme Vicky Adjok, de nationalité ougandaise, alors qu’elle tentait de s’enfuir. Lors de son interrogation, elle aurait admis avoir tué l’actrice.

Les expertises médico-légales ont mis en évidence des contusions provoquées par un objet contondant. Les autorités poursuivent une enquête pour établir les circonstances et les motivations du meurtre, évoquant notamment la piste d’un cambriolage avorté ou d’un différend personnel ayant dégénéré. La nouvelle a suscité une vive émotion dans le monde arabe, où Hoda Shaarawi jouissait d’une grande estime pour son talent et son apport à la culture syrienne.

Parcours