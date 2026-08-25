Syrie : Damas condamne la visite d’Israel Katz auprès des troupes israéliennes

Damas a condamné mardi 25 août la visite du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, auprès des troupes israéliennes déployées dans le sud de la Syrie, après un déplacement dans le secteur du mont Hermon et de la zone de sécurité.

Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié cette entrée de violation de la souveraineté du pays, du droit international et de l’accord de désengagement de 1974.

Le même ministère a demandé le retrait immédiat et complet des forces israéliennes des territoires syriens qu’elles ont pénétrés, ainsi que leur retour à la ligne de désengagement.

Israel Katz a pour sa part déclaré qu’Israël ne quitterait ni le mont Hermon ni la zone de sécurité tant qu’il subsisterait, selon lui, des menaces jihadistes.

La visite du 25 août s’est concentrée sur le secteur du mont Hermon et sur la zone de sécurité du sud syrien, deux points explicitement visés par la protestation adressée par Damas.