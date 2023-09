Syrie : 02 soldats tués dans un raid israélien à Tartous

Deux soldats syriens ont perdu la vie et six autres ont été blessés lors d’une attaque israélienne contre leurs positions à Tartous, dans l’ouest de la Syrie. Cet incident tragique souligne les tensions persistantes dans la région.

Mercredi, l’agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté qu’un raid israélien avait visé les positions militaires à Tartous, dans l’ouest de la Syrie. Deux soldats syriens ont malheureusement perdu la vie dans l’attaque, tandis que six autres ont été blessés.

Les détails précis de l’incident et la raison de l’attaque n’ont pas été immédiatement divulgués. Toutefois, les tensions entre Israël et la Syrie perdurent depuis des années en raison de divergences territoriales et d’autres questions géopolitiques.

- Publicité-

La région côtière de Tartous est d’une grande importance stratégique pour la Syrie, et elle abrite des installations militaires sensibles. Les attaques aériennes israéliennes contre des cibles en Syrie sont devenues fréquentes au fil des ans, alimentant les tensions dans la région déjà instable.