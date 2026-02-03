Sylvie Vartan, ex-épouse de Johnny Hallyday, dit «La peur a grandi» avant sa mort

Sylvie Vartan , figure emblématique de la scène yéyé française, a traversé plus de six décennies de carrière marquées par des tubes, une union médiatisée avec Johnny Hallyday et une trajectoire artistique toujours active jusqu’aux années 2020. Arrivée en France en 1952 depuis la Bulgarie, elle s’impose dès le début des sixties comme une icône pop capable de fédérer la jeunesse avec des titres comme La plus belle pour aller danser, tout en partageant la scène et les projecteurs avec les grandes figures du mouvement yéyé.

Issue d’une famille déjà impliquée dans la musique — son frère Eddie évoluant dans le même milieu — Sylvie Vartan signe un contrat important avec le producteur Daniel Filipacchi et se produit en première partie d’artistes reconnus tels que Gilbert Bécaud. Son ascension coïncide avec l’explosion du courant yéyé en France, comparable, selon la presse de l’époque, à l’engouement pop que connaissent les jeunes publics outre-Manche pour les Beatles.

Sur le plan personnel, sa rencontre avec Johnny Hallyday transforme sa carrière et son image médiatique. Le couple, qui se marie après une idylle très exposée par la presse, devient un phénomène national. Leur relation dure vingt ans et donne naissance en 1966 à leur fils unique, David, qui poursuivra lui aussi une carrière musicale. Leur union alimente une intense surmédiatisation et des pressions constantes liées à leurs carrières respectives.

De la scène yéyé aux projets personnels : une carrière en perpétuel mouvement

La notoriété de Sylvie Vartan se consolide notamment lors d’un concert marquant en 1963 pour l’anniversaire du magazine Salut les copains, rendez-vous incontournable de la culture jeunesse de l’époque. Aux côtés de confrères comme Richard Anthony et Nicole Paquin, elle contribue à populariser un répertoire et une esthétique qui feront la marque des années 60 en France.

Après la fin de son mariage avec Johnny, prononcée en 1981, Sylvie Vartan poursuit une carrière solo. Le divorce survient après deux décennies de vie commune, période au cours de laquelle les médias évoquent notamment des infidélités côté Hallyday. La même année, elle crée et dirige une école de danse à son nom, multipliant par ailleurs les albums et les tournées. Parmi ses sorties discographiques figurent des albums comme Made in U.S.A. en 1985.

Interrogée en 1999 dans l’émission Dimanche midi AMAR sur France 2, à l’approche d’un retour à l’Olympia, Sylvie Vartan évoque son rapport à la scène : un mélange d’impatience, d’exaltation et de peur, sentiment qui, selon elle, s’est accru avec le nombre de concerts et la prise de conscience liée à l’expérience scénique.

