Le 8 décembre 2001, lors de l’élection de Miss France à Mulhouse, Sylvie Tellier a connu une ascension fulgurante en étant couronnée Miss France 2002. Cette victoire a été le point de départ d’un parcours exceptionnel pour la Nantaise de 48 ans, qui a ensuite œuvré durant plusieurs années aux côtés de Geneviève de Fontenay, avant de prendre elle-même la direction de l’organisation Miss France. En août 2022, après une longue collaboration, Sylvie Tellier a décidé de quitter ses fonctions, invoquant un désaccord sur l’évolution des règles du concours, notamment l’acceptation des candidates mères de famille et tatouées. Depuis, elle poursuit une carrière diversifiée marquée par ses engagements associatifs et entrepreneuriaux, tout en partageant sa vie de famille.

Fondatrice en 2015 de l’association Les bonnes fées, Sylvie Tellier consacre une part importante de son temps à soutenir les femmes atteintes de cancer. Parallèlement, elle a lancé Maison Tellier, une ligne de vêtements à son image, qui développe des collections alliant élégance et modernité. Mère de trois enfants — Oscar, Margaux et Roméo — Sylvie affirme une présence active et passionnée dans son rôle familial. Récemment, elle a partagé sur les réseaux sociaux ses moments de détente en Vendée, profitant de la mer, du paddle ou encore des célébrations familiales, cultivant ainsi un équilibre entre engagements publics et instants privés.

« En cas de décès », les proches de l’ex-Miss sauront quoi faire

Invitée du podcast Boum Boum animé par Alexandra Roost, Sylvie Tellier s’est confiée sur son rapport à la mort et à la maladie avec une grande lucidité. Soucieuse d’épargner à ses proches des complications supplémentaires dans des moments délicats, l’ancienne reine de beauté a révélé avoir anticipé de manière précise ses funérailles. Elle a constitué un dossier, stocké sur son ordinateur, portant le titre explicite « en cas de décès ».

Ce dossier contient l’ensemble des instructions destinées à guider ses proches dans l’organisation de ses obsèques. On y trouve des détails précis concernant le choix du cercueil, les textes à lire lors de la cérémonie, les objets qu’elle souhaite voir disposés à ses côtés ainsi que la tenue qu’elle désire porter pour cet ultime hommage. Par ce soin particulier apporté à ces préparatifs, Sylvie Tellier manifeste un désir d’indépendance et de contrôle jusqu’au bout, assurant ainsi que ses volontés seront respectées sans ambiguïté.

Cette démarche rigoureuse souligne l’importance que Sylvie Tellier accorde à sa famille et à ses proches, qu’elle souhaite protéger face aux épreuves liées au décès. Elle démontre également une réflexion mature sur les questions de fin de vie, abordées de manière transparente dans cette interview où elle évoque sans tabou son état d’esprit à ce sujet. Ce dossier constitue ainsi une démarche personnelle forte, utilisant les outils numériques modernes pour sécuriser des dispositions funéraires souvent source de stress.