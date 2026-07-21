Frédéric Lopez annonce le retour d’Un dimanche à la campagne sur France Télévisions à la rentrée

Frédéric Lopez annonce officiellement le retour de son émission « Un dimanche à la campagne » sur France Télévisions à la rentrée prochaine. Après le succès rencontré depuis sa première diffusion en octobre 2022, cette émission adoptant un cadre champêtre et propice à des échanges sincères entre invités de divers horizons va retrouver ses téléspectateurs avec une nouvelle saison. Fidèle à sa signature, l’animateur promet des rencontres avec des personnalités authentiques et inspirantes, confirmant ainsi la volonté de produire un contenu sincère et profondément humain.

« Un dimanche à la campagne » a pris le pari original de quitter les plateaux habituels pour inviter ses convives dans un environnement naturel et paisible, facilitant une forme d’intimité rare à la télévision. Depuis le lancement de la première saison diffusée le 23 octobre 2022, quatre saisons ont été proposées aux téléspectateurs sur France 2. Parmi les invités précédents, des figures publiques très diverses comme Gilbert Montagné, Anne-Élisabeth Lemoine ou encore le créateur de mode Paul de Saint Sernin se sont prêtées au jeu des confidences dans ce cadre bucolique, permettant à chacun de livrer des facettes inédites de sa personnalité. L’émission a conquis un public croissant grâce à ce format innovant où la simplicité et la profondeur priment.

Le 20 juillet dernier, Frédéric Lopez a confirmé, lors d’une prise de parole sur les réseaux sociaux, la reconduction de l’émission pour une nouvelle saison. « C’était un rendez-vous très important pour toute l’équipe, et nous avons été très attentifs aux commentaires du public », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’ampleur du travail réalisé pour offrir aux téléspectateurs « 24 heures de moments incroyables » réunis dans le programme. Grâce à ce succès, France Télévisions a donné son feu vert pour la poursuite de l’aventure, laissant présager de nouveaux épisodes riches en émotions et en découvertes.

Frédéric Lopez face à de nouveaux invités pour une saison qui s’annonce riche en émotions