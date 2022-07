S£xtape : Cynthia Fiangan devant le tribunal de première instance du Cameroun (vidéo)

Après avoir, abondamment, fait parler d’elle sur les réseaux sociaux, via des vidéos érotiques, la nouvelle star camerounaise de la s£xtape, Cynthia Fiangan, a été mise aux arrêts. Aux dernières nouvelles, hier, mercredi 20 juillet 2022, Christelle Atanganan a été présentée au président du tribunal de première instance du Cameroun.

Les réseaux sociaux sont devenus, aujourd’hui, le passage obligé de tout quidam, qui veut se faire un nom. Certains personnes s’illustrent de la plus instructive des manières, en publiant des vidéos drôles, par exemple ; d’autres, au contraire, piétinent les bonnes mœurs, notamment, juste, pour se donner une bonne santé virtuelle. Une Camerounaise, âgé de 18 ans, seulement, a, malheureusement, choisi cette dernière catégorie.

Alors que les vidéos p0r0graphiques de la jeune Christelle Atanganan, alias Cynthia Fiangan, font la ronde des réseaux sociaux, la nouvelle a, certainement, atteint les autorités publiques du Cameroun. Prenant ses responsabilités, la justice a mis la main sur la jeune femme, mardi 19 juillet 2022.

Des images p0rnàgraphiques pour …

Selon les informations des médias locaux, en effet, l’adolescente est traînée devant le président du tribunal de première instance du Cameroun, dans la journée du mercredi 20 juillet. Dans sa prise de parole, Cynthia Fiangan a expliqué, en chaudes larmes, s’être engagée sur cette voie, dans le but de se faire de l’argent.

Au tribunal, les parents de la jeune femme étaient, également, présents. N’ayant pas pu non plus retenir ses larmes, la génitrice de la tristement célèbre influenceuse camerounaise a expliqué qu’elle ignorait les agissements de sa fille, précisant qu’elle n’était qu’une vendeuse de beignets et de haricot.

En août prochain, la réouverture du procès

En attendant, la réouverture du procès, en août prochain, à en croire des sources, proches du dossier, Cynthia Fiangan serait, actuellement, en détention.

Rappelons que Cynthia Fiangan a, récemment, présenté ses excuses à un homme, avec qui elle a eu des relations s£xuelles, après qu’une vidéo érotique a fuité. « Je sais que c’est difficile pour toi ; mais, bon, tu dois gérer ça. Moi-même, au début, ce n’était pas facile. Ça va aller, reste dans ton coin, pense à nos moments forts, ça va aider. Désolé d’avoir gâché ta vie. », avait lâché la Camerounaise de 18 ans, un message, qui était destiné à Bangwa Serge Alain, fonctionnaire au ministère camerounais des Finances, d’après des sources.