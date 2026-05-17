Suzanne Lindon soutenue par Dominique Besnehard après des attaques en ligne

Marianne publie une enquête sur la place croissante des « fils et filles de » dans le cinéma français, citant notamment Suzanne Lindon et relançant le débat sur le népotisme culturel ; la comédienne-réalisatrice, fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon , a été rappelée pour son parcours et sa récente nomination aux César 2026 comme révélatrice du sujet, et reçoit le soutien public de l’agent historique Dominique Besnehard .

L’article de Marianne compare la situation actuelle à celle des années 1970, estimant que la présence des descendants d’artistes est aujourd’hui plus visible et davantage structurante dans les castings et les trajectoires professionnelles. L’enquête mentionne plusieurs patronymes et interroge la manière dont ces réseaux se transmettent au sein de l’industrie cinématographique française, évoquant à la fois héritage et perception publique. Parmi les personnalités citées figure également Louis Garrel, utilisé comme exemple d’un phénomène plus large que le seul cas Lindon.

Suzanne Lindon, 26 ans, est rappelée pour ses débuts en 2021 comme réalisatrice et actrice avec le film Seize Printemps, puis pour sa participation en 2025 au film de Cédric Klapisch, La venue de l’avenir. Sa nomination aux César 2026 dans la catégorie meilleure révélation féminine est citée par les acteurs du débat comme un élément déclencheur des critiques en ligne qui lui ont été adressées, en parallèle d’une médiatisation importante de ses origines familiales.

Dominique Besnehard défend la jeune comédienne

Interrogé sur la polémique, Dominique Besnehard a pris position en faveur de Suzanne Lindon. Présenté dans le dossier comme un pionnier du cinéma français et un agent ayant soutenu des carrières telles que celle de Nathalie Baye, Besnehard a souligné que les enfants d’artistes ne sauraient être réduits à leur nom de famille. Il a insisté sur les exigences du milieu et noté que la notoriété familiale peut constituer autant un poids qu’un avantage.

Pour illustrer son propos, Besnehard est revenu sur la « violence » des réactions subies par Suzanne Lindon au début de sa carrière, dénonçant la disproportion de certaines critiques et citant, selon la reprise médiatique, la formule « n’a tué personne » pour souligner la dureté des attaques sur les réseaux sociaux. Il a estimé que l’exposition médiatique liée aux origines familiales avait parfois pris le pas sur l’examen du travail artistique lui-même.

Le débat soulevé par l’enquête de Marianne articule plusieurs questions : la visibilité accrue des descendants d’artistes, la transmission des réseaux professionnels, et la manière dont le public et la critique évaluent le mérite et la légitimité des jeunes talents issus de familles célèbres. L’étude compare explicitement la situation contemporaine à celle des années 1970 et pointe une évolution des pratiques de casting et des trajectoires, sans se limiter au cas individuel de Suzanne Lindon.