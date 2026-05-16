Patrick Bruel : Nadège Beausson‑Diagne dénonce le chanteur après le témoignage de Flavie Flament

Flavie Flament a annoncé vendredi 15 mai qu’elle porte plainte contre Patrick Bruel pour viol, des faits qu’elle situe en 1991 alors qu’elle avait seize ans, rejoignant ainsi plus d’une quinzaine de femmes ayant récemment pris la parole contre le chanteur. Dans sa publication, la journaliste écrit vouloir que « la vérité éclate » et que « justice soit rendue », remettant en lumière des archives d’émissions où elle apparaissait face à l’artiste.

Le signalement fait suite à une vague de témoignages rendus publics depuis le mois de mars ; selon les communiqués et prises de parole relayés dans la presse, plus de quinze femmes ont, à ce jour, dénoncé des comportements ou des actes commis par Patrick Bruel. Flavie Flament précise que les faits allégués remontent à son adolescence et indique, par son choix de recours judiciaire, vouloir engager une procédure pénale afin que sa plainte soit instruite.

La mise en lumière de ces déclarations a entraîné une réaction médiatique et publique importante, notamment par la réapparition d’extraits d’anciennes émissions dans lesquelles Flavie Flament était amenée à côtoyer le chanteur. Ces archives, reprises par plusieurs titres, sont évoquées comme venant contredire le contexte d’insouciance dépeint à l’époque par certaines images et témoignages.

Nadège Beausson-Diagne publie un message de soutien

L’annonce de Flavie Flament a suscité des soutiens publics, parmi lesquels l’actrice Nadège Beausson-Diagne, connue notamment pour ses rôles à la télévision. Dans une publication Instagram relayée en story et mentionnant la journaliste, l’actrice a exprimé son appui aux personnes ayant témoigné.

Sur son compte, Nadège Beausson-Diagne a d’abord adressé un message global aux victimes, écrivant : « Pour soutenir les courageuses victimes de Patrick Bruel. Celles qui parlent, celles qui ne peuvent pas, celles qui ne peuvent plus. » Elle a ensuite élargi son adresse au public masculin en appelant « les hommes de pouvoir » à se positionner du côté des victimes, ajoutant : « Il est plus que temps que les hommes de pouvoir se mettent du côté des victimes. Vous allez voir le chemin du courage c’est droit devant. Sinon vous êtes des complices tacites. »

L’actrice a conclu son intervention en reprenant un message de solidarité destiné aux plaignantes : « Soutien aux victimes, je vous crois. Je suis désolée pour vous. Nous sommes ensemble », message qu’elle a partagé en story en citant expressément Flavie Flament. Le post a été relayé par plusieurs comptes et médias, contribuant à amplifier la visibilité des déclarations.

Les éléments rendus publics à ce stade comprennent la déclaration de la journaliste, la temporalité des faits allégués — 1991, âge de seize ans — ainsi que la prise de parole publique de personnalités de la sphère médiatique. Des extraits d’archives télévisuelles et des réactions de tiers circulent également dans la presse et sur les réseaux sociaux.