Suspension du Stade de Ouagadougou: Etalons et Eperviers bientôt au stade GMK de Cotonou ?

Les Etalons du Burkina Faso et les Eperviers du Togo pourraient bientôt croiser les crampons au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou. En effet, le Stade du 4 Août de Ouagadougou qui devrait accueillir la rencontre reste toujours sous suspension conjointe de la Confédération Africaine de Football et de la FIFA.

La suspension qui rend inopérationnel le Stade du 4 Août de Ouagadougou ne sera pas levée de si tôt. En effet, les travaux de réhabilitation qui permettront de mettre ledit Stade aux normes internationales n’ont pas évolué selon le constat amer fait par le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Boubakar Savadogo, rapporté par le média burkinabè Burkina 24.

« Ça fait mal au cœur à tous les Burkinabè de voir que les Étalons ne jouent pas dans le stade », a déclaré Boubakar Savadogo, après une visite effectuée ce mardi 17 janvier 2023, sur ledit chantier. « Je m’excuse du fond du cœur auprès des supporters des Etalons de voir que les Étalons ne pourront pas jouer au stade du 4-août. Je ferai tout ce que je pourrai pour que les choses changent ».

Etalons et Eperviers bientôt au stade GMK de Cotonou ?

Pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Etalons du Burkina Faso devront recevoir les Eperviers du Togo, le 21 mars 2023. Et ce match qui devrait être joué à domicile ne pourra plus l’être car le Stade du 4 Août de Ouagadougou reste toujours suspendu par la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA). Les instances avaient jugé ledit stade non conforme aux normes internationales.

Face à cette situation, seul le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou semble être le mieux adapté pour accueillir burkinabè et togolais. Plusieurs matchs des compétitions de la Confédération africaine de Football (CAF) y ont été déjà joué et le Bénin demeure le pays le plus proche, à la fois du Burkina Faso et du Togo.

En septembre 2021, la Confédération africaine de football a classé le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou sur la liste des stades homologués sur le continent. Et les pays qui ne figurent pas sur cette liste ne pourront pas recevoir sur leur sol les matchs de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2023. Il s’agit du Burkina Faso, de la Centrafrique, de l’Ethiopie, de l’Eswatini, de la Gambie, du Kenya, du Lesotho, du Liberia, de la Namibie, du Niger, de l’Ouganda, du Rwanda, de la Sierra Leone, du Soudan du Sud, du Zimbabwe.