Suspect 95: ses conseils aux célibataires après son mariage avec Charline Fret

- Publicité-

Après son mariage, le rappeur ivoirien Suspect 95 a donné des conseils aux jeunes encore célibataires. Il espère qu’ils trouveront vite l’amour et sortiront du célibat.

Au lendemain de son mariage religieux, Suspect 95 a adressé un message d’espoir aux célibataires. Après avoir traversé une période difficile suite au décès tragique de sa femme en décembre 2020, l’artiste ivoirien a retrouvé l’amour et souhaite encourager les hommes dans leur quête amoureuse.

« Les célibataires, faites un effort, vous n’allez pas rester dans le célibat jusqu’à votre mort, faites un effort, mariez-vous », a partagé celui qui se fait appeler « président du syndicat ». Pour lui, il est important de faire un effort pour sortir du célibat, trouver le bon partenaire et construire une relation solide.

L’artiste a lui-même vécu les difficultés du célibat et comprend les épreuves auxquelles de nombreux hommes font face. Cependant, il souhaite rappeler que l’amour est possible pour tous et qu’il ne faut pas baisser les bras.

- Publicité-

Selon Suspect 95, sa propre histoire d’amour avec Charline Fret, sa manager, est une preuve qu’il est possible de retrouver l’amour même après avoir traversé des moments douloureux.

C’est fort de cela que l’artiste recommande vivement aux célibataires de faire preuve de persévérance, d’être ouverts aux nouvelles rencontres et de s’investir dans la recherche du partenaire idéal. Mieux, il encourage également les célibataires à ne pas se décourager en cas de déceptions amoureuses, car chaque expérience est une opportunité d’apprendre et de grandir.