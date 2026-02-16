Surya Bonaly exilée aux États-Unis se confie après le vol de ses médailles

Surya Bonaly , figure emblématique du patinage artistique pour son backflip réceptionné sur un seul pied aux Jeux de Nagano en 1998, a annoncé sur Instagram le vol de l’ensemble de ses médailles après un cambriolage de son domicile aux États-Unis. Les caméras de surveillance auraient filmé un couple repéré sur plusieurs jours ; les intrus ont neutralisé le Wi‑Fi, arraché le système de vidéosurveillance et emporté des biens estimés à environ 7 000 dollars, parmi lesquels figurent ses trophées les plus symboliques.

Neuf fois championne de France, quintuple championne d’Europe et vice‑championne du monde, Surya Bonaly reste reconnaissable pour son style acrobatique et son tempérament hors normes. Elle a souvent expliqué que son geste à Nagano, bien que prohibé, s’inscrivait dans une volonté d’apporter “de la couleur et de la vie” au patinage à la télévision, comme elle l’a rappelé lors d’un entretien récent sur France Inter.

Dans son livre « Surya Bonaly, Le feu sur la glace » et au fil d’interviews accordées à Franceinfo, elle est revenue sur son parcours personnel, de son adoption à La Réunion à ses années de compétition. Elle y décrit “une enfance bien remplie, beaucoup d’amour, beaucoup de joie de vivre” et affirme avoir toujours cherché à rester positive et curieuse tout au long de sa carrière.

De la scène sportive aux salles de classe : une trajectoire maintenue malgré l’épreuve

Installée depuis plusieurs décennies aux États‑Unis, Surya Bonaly avait posé ses valises dans le Nevada à l’âge de 26 ans et vivait à Las Vegas. Elle a expliqué sur France Inter qu’elle y a vécu plus de vingt ans et qu’elle a raccroché les patins après un spectacle Holiday on Ice. À 52 ans, elle a récemment quitté le Nevada pour le Minnesota, où elle enseigne le patinage à Shattuck‑St. Mary, un internat sport‑études reconnu internationalement accueillant des élèves de 18 pays, de la 6e au baccalauréat.

Depuis son installation à Faribault, près de Minneapolis, elle consacre une partie de son temps à la transmission auprès d’une nouvelle génération de patineurs, tout en assurant des obligations familiales. Selon les informations disponibles, elle se trouvait récemment aux côtés de sa mère, Suzanne Bonaly, hospitalisée à Las Vegas, au moment où son domicile a été visité par les cambrioleurs.

Sur Instagram, la championne a partagé son émotion après la découverte du vol : « Toutes ces médailles que j’ai gagnées dans le passé… ont disparu. Il y a plusieurs jours, quelqu’un, enfin un couple, a cambriolé ma maison et volé toutes mes précieuses médailles », a‑t‑elle écrit, repris par Le Parisien. Interrogée par le New York Post, elle a ajouté : « Tout a disparu, j’ai envie de pleurer. Certaines personnes pensent qu’il vaut mieux voler que d’aller travailler. Je prie pour que personne ne les fasse fondre. »

