« Sur le champs électoral, les partis de la mouvance sont en compétition », Orden Alladatin

Issus de la fusion de plusieurs partis politiques pour répondre aux exigences de la réforme du système partisan, les deux blocs politiques BR et l’UPR ne se feront pas de cadeau lors des elections législatives prochaines, rassure Orden Alladatin.

Le parti Bloc Républicain et le parti Union Progressiste, le Renouveau sont tous deux du bord politique au pouvoir. Mais sur le terrain de la compétition électorale, ils ne seront pas des alliés mais des adversaires politiques, prévient le président de la commission des lois de l’assemblée nationale, l’honorable Orden Alladatin.

Pour l’élu de l’ex parti Union Progressiste, la mouvance qui accompagne le chef de l’Etat est une mouvance plurielle dont les têtes d’affiche sont le parti union progressiste devenu union progressiste le renouveau et le parti bloc républicain. Bien qu’étant tous deux de la mouvance, ces deux partis politiques n’ont pas la même idéologie ni les mêmes offres politiques; en conséquence, précise le parlementaire, ils sont des adversaires sur le champ électoral.

« Chaque parti essaie de partager son offre et sur le champs électoral les partis de la mouvance sont en compétition« , a martelé Orden Alladatin pour prévenir ses amis du Bloc Républicain. Orden Alladatin

Les récentes actualités politiques illustrent bien la position de ce membre du bureau politique du parti union progressiste, le renouveau. En effet, pour avoir le plus de députés possibles pour la neuvième législature, ces deux partis politiques de la mouvance se sont lancés dans une course au recrutement massif de militants. Dans ce jeu d’addition, c’est l’union progressiste, le renouveau qui semble le mieux, tirer son épingle du jeu n’hésitant même pas à pêcher dans le marigot de son coéquipier de la mouvance.

Longtemps considéré comme des partis siamois, le bloc républicain et l’union progressiste, le renouveau s’affrontent depuis un moment sur le terrain politique dans l’optique du contrôle du parlement et mieux se positionner pour le mercato politique en vue de l’élection présidentielle de 2026 où le principe de parrainage des candidats devient un enjeu pour les législatives et les communales.

La compétition électorale du 08 Janvier prochain ne sera donc pas une compétition entre mouvance et opposition mais une compétition où chaque parti représenté constitue un adversaire à abattre.