Supercoupe: les compos officielles de Real Madrid-Valence

Le Real Madrid et Valence s’affrontent ce mercredi soir en Arabie Saoudite, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Délocalisée à Riyad en Arabie Saoudite, la Supercoupe d’Espagne s’ouvre ce mercredi avec un choc entre le Real Madrid et Valence. Une rencontre comptant pour la demi-finale du tournoi, prévue à 20 heures (GMT+1) au King Fahd Stadium. Tenante du titre, la Casa Blanca part favorite pour ce match, mais n’est pas à l’abri d’une surprise.

La défaite face à Villarreal (1-2) le weekend dernier en Liga en est le parfait exemple. En face, Valence n’est pas non plus bien lotie avec une équipe qui traverse une mauvaise passe cette saison. Les Blanquinegros restent en effet sur deux défaites consécutives en championnat, face à Villarreal (1-2) et contre Cadix (0-1).

Les compos officielles des deux équipes:

La compo du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius

La compo de Valence : Mamardashvili – Correia, Cenk, Comert, Gaya – Kluivert, Musah, Almeida, Lato – Cavani, Lino