Supercoupe d’Espagne: les compos officielles de la finale Real Madrid-Barcelone

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent ce dimanche (20h, GMT+1), à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le premier clasico de la saison aura lieu en Arabie Saoudite, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Dans l’antre du King Fahd Stadium Riyadh ce dimanche (20h, GMT+1), le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent pour tenter de décrocher le premier titre de la saison. Une rencontre qui s’annonce très indécise, au vu des performances en dents de scie des deux équipes. Pour rappel, Les Merengue ont battu le FC Valence aux tirs au but en demi-finale et les Blaugrana se sont défaits du Real Betis aux tirs au but également.

Pour ce 251e clasico de l’histoire, Carlo Ancelotti a opté pour son 4-3-3 classique avec Karim Benzema à la pointe de l’attaque accompagné de Vinicius Jr et Federico Valverde. En face, Xavi aligne également son équipe en 4-3-3, avec Robert Lewandowski en numéro 9. Il est soutenu par Ousmane Dembélé et le jeune prodige Pedri.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy – Kroos, Modric, Camavinga – Valverde, Benzema, Vinicius

FC Barcelone : ter Stegen – Araujo, Koundé, Christensen, Baldé – Gavi, Busquets, De Jong – Dembélé, Lewandowski, Pedri